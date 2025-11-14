Источник: экс-тренер «Аталанты» Юрич может возглавить «Спартак»

14 ноября, 12:15
Новым главным тренером «Спартака» может стать хорватский специалист Иван Юрич, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, красно-белые уже контактировали с 50-летним тренером, которого 10 ноября отправили в отставку из «Аталанты».
Однако, по информации колумниста «СЭ» Максима Никитина, хорватский специалист отказался ехать в Россию.
Ранее Юрич также возглавлял «Саутгемптон», «Рому», «Торино», «Верону», «Дженоа» и другие команды.
Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию из-за неудовлетворительных результатов.
После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.
Кариока_двойка.
Талалаев, Каррера, Личка, Ивич.
15.11.2025
optimist61
Спартак уже написал опровержение этим слухам
14.11.2025
Serge Pol
Ну ка,предложи свой вариант.Кто для тебе не гамно?Только,такие в Россию не поедут.
14.11.2025
руслан магомедов
Кроат еще больший придурок, нежели даянка=хряк. Но, кроат из принципа не поедет в Россию.
14.11.2025
zoolord
Слишкович, Станкович, Юрич. У нас своих Юрьевичей хватает!!!
14.11.2025
Кариока_двойка.
Кахигао с невероятным упорством хочет пропихнуть очередное гамно.
14.11.2025
Ратель
Тренер для глухих середнячков. Ставит безликий оборонительный футбол. Команды у него, за редким исключением, не прибавляют. Дольше года последний раз работал... кажется, в Торино, работы 2 или 3 назад.
14.11.2025
Желтый полосатик
Да пусть хоть Юрич, лишь бы не Саламыч)
14.11.2025
Adiоs Amigos R
#ХватитПоститьБред!
14.11.2025
Nik
дайте шанс своим, хватит инострацев
14.11.2025
Симон Вирсаладзе
Если он и тут начнёт игрочишкам морды бить, то ОК ))
14.11.2025
spartsmen
до нового года ещё раз 50 прочитаем подобные "новости"...
14.11.2025