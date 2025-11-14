Источник: экс-тренер «Аталанты» Юрич может возглавить «Спартак»

Новым главным тренером «Спартака» может стать хорватский специалист Иван Юрич, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, красно-белые уже контактировали с 50-летним тренером, которого 10 ноября отправили в отставку из «Аталанты».

Однако, по информации колумниста «СЭ» Максима Никитина, хорватский специалист отказался ехать в Россию.

Ранее Юрич также возглавлял «Саутгемптон», «Рому», «Торино», «Верону», «Дженоа» и другие команды.

Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию из-за неудовлетворительных результатов.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.