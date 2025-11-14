Видео
14 ноября, 12:15

Источник: экс-тренер «Аталанты» Юрич может возглавить «Спартак»

Алина Савинова

Новым главным тренером «Спартака» может стать хорватский специалист Иван Юрич, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, красно-белые уже контактировали с 50-летним тренером, которого 10 ноября отправили в отставку из «Аталанты».

Однако, по информации колумниста «СЭ» Максима Никитина, хорватский специалист отказался ехать в Россию.

Ранее Юрич также возглавлял «Саутгемптон», «Рому», «Торино», «Верону», «Дженоа» и другие команды.

Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию из-за неудовлетворительных результатов.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.

Источник: https://t.me/karpinside/37497
12

  • Кариока_двойка.

    Талалаев, Каррера, Личка, Ивич.

    15.11.2025

  • optimist61

    Спартак уже написал опровержение этим слухам

    14.11.2025

  • Serge Pol

    Ну ка,предложи свой вариант.Кто для тебе не гамно?Только,такие в Россию не поедут.

    14.11.2025

  • руслан магомедов

    Кроат еще больший придурок, нежели даянка=хряк. Но, кроат из принципа не поедет в Россию.

    14.11.2025

  • zoolord

    Слишкович, Станкович, Юрич. У нас своих Юрьевичей хватает!!!

    14.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Кахигао с невероятным упорством хочет пропихнуть очередное гамно.

    14.11.2025

  • Ратель

    Тренер для глухих середнячков. Ставит безликий оборонительный футбол. Команды у него, за редким исключением, не прибавляют. Дольше года последний раз работал... кажется, в Торино, работы 2 или 3 назад.

    14.11.2025

  • Желтый полосатик

    Да пусть хоть Юрич, лишь бы не Саламыч)

    14.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    #ХватитПоститьБред!

    14.11.2025

  • Nik

    дайте шанс своим, хватит инострацев

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Если он и тут начнёт игрочишкам морды бить, то ОК ))

    14.11.2025

  • spartsmen

    до нового года ещё раз 50 прочитаем подобные "новости"...

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Иван Юрич
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
