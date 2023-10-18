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Сегодня, 13:32

Источник: экс-тренер «Рубина» Уткульбаев хочет взыскать с клуба 6 миллионов рублей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев пытается взыскать с казанцев задолженности по зарплате и за выход в РПЛ, сообщают «Известия».

По данным источника, он подал жалобу в Палату по разрешению споров РФС и намерен отсудить более 6 миллионов рублей. В эту сумму входит задолженность по зарплате за два с лишним месяца в размере 3,3 миллионов рублей и премию в 3 миллиона рублей за выход в РПЛ. Кроме того, 53-летний специалист требует убрать из его трудовой книжки запись о прогуле. Именно так клуб оформил в апреле расставание со своим главным тренером.

Как сообщают «Известия», представители Уткульбаева уверены, что именно при нем «Рубин» обеспечил себе выход в РПЛ, так как были сыграны матчи против команд с высочайшей турнирной мотивацией.

Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после ухода Леонида Слуцкого в ноябре 2022 года. В январе он был утвержден главным тренером, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

Под руководством Уткульбаева казанская команда в восьми матчах одержала четыре победы и четырежды сыграла вничью. В апреле 2023 года «Рубин» и тренер расторгли трудовой договор.

Источник: Известия
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
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