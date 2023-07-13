Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:58

Источник: экс-защитник «Лестера» готов перейти в «Спартак» с зарплатой от 2,5 миллиона евро

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Дэниэль Амарти.
Дэниэль Амарти.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший защитник «Лестера» Дэниэль Амарти может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings. По информации источника, красно-белым предложили рассмотреть кандидатуру 28-летнего ганского футболиста.

Амарти готов рассмотреть переход в российскую команду, если «Спартак» предложит ему зарплату в размере 2,5-3 миллионов евро в год.

Защитник является свободным агентом. Футболист покинул «Лестер» 1 июля 2023-го в связи с окончанием контракта.

В прошлом сезоне Амарти провел 24 матча за «Лестер» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

АПЛ, таблица трансферов лета: «Спартак» подпишет игрока «Тоттенхэма»? «ПСЖ» ждет Кейна

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-zashitnik-lestera-amarti-gotov-pereiti-v-spartak-s-zarplatoi-2-5-3-mln-evro-265766/
Футбол
ФК Лестер
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская теннисистка Мирра Андреева намерена получить французское гражданство
«Понимал, что в «Торонто» мест нет. Но мечта об НХЛ остается». Интервью новой надежды «Трактора»
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Шукурова заявил, что игрок находится в шорт-листах клубов РПЛ

Агент Амарти опроверг информацию о возможном переходе защитника в «Спартак»