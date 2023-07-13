Источник: экс-защитник «Лестера» готов перейти в «Спартак» с зарплатой от 2,5 миллиона евро

Сегодня, 13:58
Бывший защитник «Лестера» Дэниэль Амарти может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings. По информации источника, красно-белым предложили рассмотреть кандидатуру 28-летнего ганского футболиста.
Амарти готов рассмотреть переход в российскую команду, если «Спартак» предложит ему зарплату в размере 2,5-3 миллионов евро в год.
Защитник является свободным агентом. Футболист покинул «Лестер» 1 июля 2023-го в связи с окончанием контракта.
В прошлом сезоне Амарти провел 24 матча за «Лестер» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.
АПЛ, таблица трансферов лета: «Спартак» подпишет игрока «Тоттенхэма»? «ПСЖ» ждет Кейна