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Сегодня, 10:05

Источник: «Енисей» арендует у «Спартака» полузащитника Лайкина

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Енисей» договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника Максима Лайкина, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы будут платить 21-летнему футболисту зарплату примерно в равных долях.

Весеннюю часть сезона Лайкин провел в тульском «Арсенале» на правах аренды, сыграв 6 матчей без результативных действий. На счету воспитанника академии «Спартака» также 3 игры за основную команду красно-белых без результативных действий. Его контракт со столичной командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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