Источник: Евгений Кречетов может быть назначен исполнительным директором «Локомотива»

«Локомотив» может назначить Евгения Кречетова на пост исполнительного директора клуба, сообщает «РБ Спорт».

Он уже работал в клубе, занимая должность директора клуба по правовым вопросам.

По данным источника, высока вероятность, что в ближайшее время 44-летний Кречетов вернется в «Локомотив». Сначала ему была предложена должность руководителя правового отдела клуба, но юрист от нее отказался. В итоге планируется, что менеджер будет назначен исполнительным директором.

Последним клубом Кречетова были «Химки», где он работал директором по правовым вопросам и был уволен в сентябре 2022 года. Также в прошлом он занимал должность исполнительного директора московского «Динамо».