Источник: Евсеев ушел из «Шинника» и возглавит «Факел» в РПЛ

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Российский специалист Вадим Евсеев покинул «Шинник» и в скором времени возглавит «Факел», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, вчера, 29 апреля, тренер попрощался с командой. Эту информацию подтвердил генеральный директор клуба Сергей Кулаков.
«Достигли соглашения о досрочном расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон», — заявил Кулаков.
Сообщается, что Евсеев возглавит «Факел». По сообщениям источника, контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.
«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.