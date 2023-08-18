Источник: «Факел» может подписать форварда «Пюника» Юричича

Нападающий «Пюника» Лука Юричич может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, переговоры о переходе 26-летнего боснийца ведет «Факел». Пока воронежцам не удается договориться с форвардом по условиям контракта. Кроме того, на него претендует румынский «ЧФР Клуж».

Юричич выступает за «Пюник» с лета прошлого года. Он провел за армянский клуб 46 матчей, забил 25 мячей и сделал 2 результативные передачи. Контракт нападающего рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

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