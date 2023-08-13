Источник: фанат ЦСКА бросил в судью посторонний предмет во время матча с «Сочи»

Во время матча 4-го тура РПЛ против «Сочи» фанат ЦСКА бросил в арбитра встречи Артема Чистякова посторонний предмет, сообщает «Газета.Ru».

Фанаты весь первый тайм выражали недовольство работой арбитра. После свистка на перерыв Чистяков отправился в подтрибунное помещение, но один из болельщиков кинул в него неизвестный предмет. Отмечается, что предмет не попал в судью.

ЦСКА в этой встрече одержал победу со счетом 3:1. Армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сочинская команда расположилась на 11-й позиции, имея в активе 3 очка.

В 5-м туре ЦСКА сыграет с «Динамо», а «Сочи» — с «Ростовом». Оба матча пройдут 19 августа.