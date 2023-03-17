Источник: Федерация футбола Грузии интересуется Марадишвили со времен его игры за ЦСКА

Грузинская футбольная федерация (ГФФ) проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили на протяжении нескольких лет, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, интерес организации к 23-летнему игроку возник еще во времена его выступления за ЦСКА и на данный момент он сохраняется.

Ранее сообщалось, что Марадишвили хочет сменить спортивное гражданство для выступления за сборную Грузии. Однако, агент и отец полузащитника Коба Марадишвили опроверг эту информацию.

Марадишвили ранее вызывался только в молодежную сборную России, поэтому имеет право взять иное спортивное гражданство. Он сыграл за команду 6 матчей.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в составе «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.