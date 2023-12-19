Источник: Федор Чалов может перейти в «Марсель»

«Марсель» заинтересован в форварде ЦСКА Федоре Чалове, сообщает La Tribune Olympienne.

По информации источника, французский клуб находится в поисках нападающего в связи с возможным уходом Витиньи и Исмаилы Сарра в зимнее трансферное окно.

В связи с этим «Марсель» проявляет интерес к 25-летнему россиянину и форварду «Бенфики» Артуру Кабралу.

В текущем сезоне Чалов провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.