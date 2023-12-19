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Сегодня, 15:42

Источник: Федор Чалов может перейти в «Марсель»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Марсель» заинтересован в форварде ЦСКА Федоре Чалове, сообщает La Tribune Olympienne.

По информации источника, французский клуб находится в поисках нападающего в связи с возможным уходом Витиньи и Исмаилы Сарра в зимнее трансферное окно.

В связи с этим «Марсель» проявляет интерес к 25-летнему россиянину и форварду «Бенфики» Артуру Кабралу.

В текущем сезоне Чалов провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Федор Чалов
Футбол
ФК Марсель
ФК ЦСКА (Москва)
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