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Источник: Филин разорвал контракт с бельгийским «Эйпеном» и перешел в «Химки»

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Центральный защитник Александр Филин расторг контракт с бельгийским клубом «Эйпен» и подписал контракт с подмосковными «Химками», утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, соглашение футболиста с клубом подписано по схеме «2+1».

Ранее Филин выступал за «Химки» с лета 2018-го по январь 2023 года, после чего перешел в «Эйпен» на правах свободного агента. По итогам сезона-2023/24 бельгийская команда вылетела во второй дивизион бельгийского футбола.

В минувшем сезоне 27-летний Филин принял участие в 18 матчах «Эйпена», в которых отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро по расчетам портала Transfermarkt.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Филин
Футбол
ФК Химки
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