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Сегодня, 20:06

Источник: Финансовый директор «Крыльев Советов» уволен из клуба

Камила Абдурахманова
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Финансовый директор и еще один человек уволены из «Крыльев Советов», сообщает matchtv.ru.

Оба специалиста покинули самарский клуб по соглашению сторон. Генеральный директор Вадим Андреев продолжит работу.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о задолженности в размере 36 миллионов перед «лицами, предположительно замешанными в коррупции среди судейского состава российского футбола». Позднее в пресс-службе РФС сообщили, что изложенные в заявлении Федорищева факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Источник: Matchtv.ru
ФК Крылья Советов (Самара)

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