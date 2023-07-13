Источник: «Фламенго» может подписать Вендела из-за напряженных отношений полузащитника с «Зенитом»

«Фламенго» может вернуться к идее подписания полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает журналист Хорхе Никола на своем YouTube-канале.

По данным источника, у 25-летнего бразильца напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых. Это может упростить переговоры бразильскому клубу по переходу футболиста.

Сообщается, что «Фламенго» готов рассмотреть аренду полузащитника без права выкупа. В бразильском клубе будут наблюдать за ситуацией Вендела в «Зените» и в нужный момент могут начать переговоры. Ранее появилась информация, что «Фламенго» отпугнула цена, которую «Зенит» просит за Вендела.

В сезоне-2022/23 бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Вендел выступает за команду с октября 2020 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.