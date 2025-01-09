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Сегодня, 18:55

Источник: «Фламенго» может предложить 20 миллионов евро за Клаудиньо

Руслан Минаев
Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
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«Фламенго» интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает бразильский журналист Марко Гевес.

По его словам, клуб из Рио-де-Жанейро может предложить за хавбека 20 миллионов евро. Помимо этого, несколько бразильских клубов заинтересованы в хавбеке сине-бело-голубых Венделе.

«Венделом интересовались «Сан-Паулу», «Ботафого», «Палмейрас» и другие клубы. Здесь говорят, что он не хочет возвращаться в «Зенит», — цитирует Гевеа Bobsoccer.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо входит в сферу интересов «Ботафого».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 17 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

27-летний Вендел в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил 2 мяча и сделал 11 голевых пасов. Его контракт с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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Клаудиньо
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ФК Зенит
ФК Фламенго
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