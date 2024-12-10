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Сегодня, 13:25

Источник: Садулаев перейдет в «Зенит» на правах свободного агента

Руслан Минаев
Лечи Садулаев.
Фото ФК Ахмат
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Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом». Вингер перейдет в клуб из Санкт-Петербурга летом 2025 года на правах свободного агента.

«Стороны должны подписать контракт в ближайшее время, сейчас они обсуждают детали. Сам игрок очень заинтересован в переходе и уверен, что сможет побороться за место в основе», — приводит «Чемпионат» слова источника.

Об интересе «Зенита» к Садулаеву 29 ноября сообщал журналист Иван Карпов. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев тогда назвал информацию фантазиями.

24-летний россиянин в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Ахмат». Его контракт с грозненцами истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: Чемпионат
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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Лечи Садулаев
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