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Сегодня, 20:00

Источник: форвард «Аргентинос Хуниорс» близок к переходу в «Зенит»

Руслан Минаев
Лусиано Гонду.
Фото Global Look Press
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«Зенит» близок к трансферу нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Отмечается, что сумма сделки составит более 10 миллионов долларов и она станет рекордной в истории клуба. 23-летний аргентинец подпишет контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за клуб он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 10 миллионов евро.

Гонду провел 4 матча и забил 1 гол за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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