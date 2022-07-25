Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

25 июля 2022, 22:14

Источник: форвард «Краснодара» Кордоба может оказаться в дортмундской «Боруссии»

Иван Шитик
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

Дортмундская «Боруссия» ищет нового нападающего. Один из вариантов — форвард «Краснодара» Джон Кордоба, сообщает Sky Sport Deutschland.

Немецкий клуб рассматривает ряд форвардов на замену Себастьяну Аллеру, у которого была выявлена опухоль яичка.

Если потребуется, дортмундцы могут попробовать подписать Мауро Икарди («ПСЖ»), Кшиштофа Пентека («Герта»), Эдина Джеко («Интер») или Джона Кордобу.

29-летний Кордоба присоединился к «быкам» летом прошлого года. В составе краснодарской команды нападающий сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

Джон Кордоба
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Краснодар

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
День программиста отметят 12 сентября
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Путин прибыл в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге
Дзюба пойдет на рекорд в новом клубе, «Спартак» отдал двух игроков. Что произошло в последний день трансферного окна в России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Президент «Урала» Иванов поделился мнением о судействе в матче против «Краснодара»
«Никто «Факел» рылом по полю не возил, но два очка в трех играх — мало!» Откровенное интервью Асхабадзе
В КДК РФС заявили, что не рассматривали эпизод с удалением Баринова в матче с «Зенитом»
КДК дисквалифицировал Баринова на один матч РПЛ
«Сочи» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков команды
КДК РФС оштрафовал четверых представителей «Локомотива», включая Циннбауэра, за выход за пределы технической зоны
Сегодня
Вчера
Неделя