4 ноября, 16:42

Источник: футболист «Сочи» Коваленко может сменить спортивное гражданство на армянское

Алина Савинова
Александр Коваленко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко не против смены спортивного гражданства с российского на армянское, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что переговоры по этому вопросу уже ведутся. При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в сборную Армении в 2026 году.

Полузащитник дебютировал за основную национальную команду России в 2022-м и провел за нее 2 матча.

На клубном уровне футболист выступал за «Оренбург», «Крылья Советов», «Сочи» и «Зенит», вместе с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Источник: РИА Новости
  • Berkut-7

    Ну он то дуает, что он играет на уровне Гюндогана.

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • m_16

    Ну, надеюсь, что не получала бы :)

    05.11.2025

  • blue-white!

    Александр Коваленкян...

    05.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Что ж, имеет право. А язык то армянский выучил? Как играть сборной новой родины без знания нового родного языка?

    05.11.2025

  • Zoz1981+

    Я думаю, что вы ошибаетесь. Россия бы не получала по 5 мячей от средних европейских сборных как Армения.

    05.11.2025

  • Zoz1981+

    Согласен полностью. А при новом лимите в 5 легов в поле, все эти псевдо армяне и псевдогрузины поедут играть на Кипр, в Словению и т.д.

    05.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Ты спутал отмену крепостного права с отменой черты оседлости. Вот только она тут ни при чём - эта давняя традиция вашего народа с досодомовых времён )

    05.11.2025

  • m_16

    Ты, тридварасина, чуть ранее армянам приписывал собственную любовь к мужским анусам.

    05.11.2025

  • m_16

    Объясни, не увиливай, пожалуйста, почему тебя так волнуют мужские анусы? Кстати, после 1861-го года, когда население России ломанулось в города, понаехавший народ как-то осознал, что как в деревне размножаться уже не получится, ибо накладно, а потому стали предохраняться доступными способами, то есть в зад.

    05.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Чучело, где тебе стыд и прочие _нОцЫзмы_ померещились - в простом упоминании национальности? Ты то ли безпросветный дурень, то ли неумелый (потому что тупой) провокатор.

    04.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Обиделся, голуба?.. Анальный секс ещё в довольно таки пуританские советские времена называли именно _по-армянски_. Всосал? Теперь заглотни - и живи с этим )

    04.11.2025

  • m_16

    Парень скорее всего хочет просто попробовать поиграть на международном уровне, пока ещё возраст позволяет. Хотя бы за не самую сильную сборную. Но я не уверен, что и сборная России намного сильнее сейчас.

    04.11.2025

  • m_16

    И что такого? Быть армянином даже наполовину - стыдно? Не там, не там мы с нацизмом боремся.

    04.11.2025

  • m_16

    Откуда у таких как ты столько мыслей об анусах других мужчин? Это нездоровая фигня.

    04.11.2025

  • m_16

    Роме Березовскому это расскажи.

    04.11.2025

  • m_16

    Не надо на Колпино батон крошить, Колпино - футбольная столица мира! :))) Наша сборная Простоквашино любой клуб РФПЛ уделает, ну кроме Зенита, да и то исключительно из уважения :)))

    04.11.2025

  • H R

  • Славомудр Приморский

    Судя по его чёрным кучеряшкам, мать у него армянка.

    04.11.2025

  • Иванова Кира

    В Зените он стал чемпионом России, отыграв аж 6 матчей)) Там быстро его списали, поняв что его уровень это чемпионат парадной в Колпино и отдали его в подъезды Оренбурга))

    04.11.2025

  • ФОКСИ

    Черный -, скажем также, не совсем русский....так, что ваш спич, сэр, не совсем удался....

    04.11.2025

  • Иванова Кира

    Спринтусин, ты "республиканский" Дундук Цурипопович Меринов-Сайгачный. Иди уже с внучкой в кегли играй))

    04.11.2025

  • LOKO-L68

    Всех игроков, которые не имеют право играть за сборную России считать легионерами. Тогда ни один халявщик не поменяет гражданство. А если ещё и паспорт российский отобрать, то все Текнизяны, Севикяны и Пашиняны забудут об исторических корнях навсегда.

    04.11.2025

  • Максим Черный

    коваленКО - так какой же он русский? Укроп.

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Потомку отличного игрока чемпионского Арарата тока вони гемафродитного смердючка в бабских пенталонах и не хватает.

    04.11.2025

  • Леший

    Если парень надеется после "засветки" в сб. Армении перебраться в европейский клуб, то это вряд ли получится. И более сильные наши игроки не интересны на Западе, а Коваленко - средний футболер на российском уровне. В общем, надежды юношей питают...

    04.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Не спасет.парень играет на уровне чемпионата подъезда.

    04.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Анус уже подмыл-навазелинил? Неподготовленного армяне не возьмут.

    04.11.2025

  • Иванова Кира

    Норм......Будет Сандро-джан Ковалян)):joy::rofl:

    04.11.2025

    Футбол
    Сборная Армении по футболу
    Сборная России по футболу
    ФК Сочи
    Александр Коваленко
