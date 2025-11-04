Источник: футболист «Сочи» Коваленко может сменить спортивное гражданство на армянское

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко не против смены спортивного гражданства с российского на армянское, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что переговоры по этому вопросу уже ведутся. При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в сборную Армении в 2026 году. Полузащитник дебютировал за основную национальную команду России в 2022-м и провел за нее 2 матча. На клубном уровне футболист выступал за «Оренбург», «Крылья Советов», «Сочи» и «Зенит», вместе с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Berkut-7 Ну он то дуает, что он играет на уровне Гюндогана. 05.11.2025

m_16 Ну, надеюсь, что не получала бы :) 05.11.2025

blue-white! Александр Коваленкян... 05.11.2025

Деп Б.Охта Что ж, имеет право. А язык то армянский выучил? Как играть сборной новой родины без знания нового родного языка? 05.11.2025

Zoz1981+ Я думаю, что вы ошибаетесь. Россия бы не получала по 5 мячей от средних европейских сборных как Армения. 05.11.2025

Zoz1981+ Согласен полностью. А при новом лимите в 5 легов в поле, все эти псевдо армяне и псевдогрузины поедут играть на Кипр, в Словению и т.д. 05.11.2025

Славомудр Приморский Ты спутал отмену крепостного права с отменой черты оседлости. Вот только она тут ни при чём - эта давняя традиция вашего народа с досодомовых времён ) 05.11.2025

m_16 Ты, тридварасина, чуть ранее армянам приписывал собственную любовь к мужским анусам. 05.11.2025

m_16 Объясни, не увиливай, пожалуйста, почему тебя так волнуют мужские анусы? Кстати, после 1861-го года, когда население России ломанулось в города, понаехавший народ как-то осознал, что как в деревне размножаться уже не получится, ибо накладно, а потому стали предохраняться доступными способами, то есть в зад. 05.11.2025

Славомудр Приморский Чучело, где тебе стыд и прочие _нОцЫзмы_ померещились - в простом упоминании национальности? Ты то ли безпросветный дурень, то ли неумелый (потому что тупой) провокатор. 04.11.2025

Славомудр Приморский Обиделся, голуба?.. Анальный секс ещё в довольно таки пуританские советские времена называли именно _по-армянски_. Всосал? Теперь заглотни - и живи с этим ) 04.11.2025

m_16 Парень скорее всего хочет просто попробовать поиграть на международном уровне, пока ещё возраст позволяет. Хотя бы за не самую сильную сборную. Но я не уверен, что и сборная России намного сильнее сейчас. 04.11.2025

m_16 И что такого? Быть армянином даже наполовину - стыдно? Не там, не там мы с нацизмом боремся. 04.11.2025

m_16 Откуда у таких как ты столько мыслей об анусах других мужчин? Это нездоровая фигня. 04.11.2025

m_16 Роме Березовскому это расскажи. 04.11.2025

m_16 Не надо на Колпино батон крошить, Колпино - футбольная столица мира! :))) Наша сборная Простоквашино любой клуб РФПЛ уделает, ну кроме Зенита, да и то исключительно из уважения :))) 04.11.2025

Славомудр Приморский Судя по его чёрным кучеряшкам, мать у него армянка. 04.11.2025

Иванова Кира В Зените он стал чемпионом России, отыграв аж 6 матчей)) Там быстро его списали, поняв что его уровень это чемпионат парадной в Колпино и отдали его в подъезды Оренбурга)) 04.11.2025

ФОКСИ Черный -, скажем также, не совсем русский....так, что ваш спич, сэр, не совсем удался.... 04.11.2025

Иванова Кира Спринтусин, ты "республиканский" Дундук Цурипопович Меринов-Сайгачный. Иди уже с внучкой в кегли играй)) 04.11.2025

LOKO-L68 Всех игроков, которые не имеют право играть за сборную России считать легионерами. Тогда ни один халявщик не поменяет гражданство. А если ещё и паспорт российский отобрать, то все Текнизяны, Севикяны и Пашиняны забудут об исторических корнях навсегда. 04.11.2025

Максим Черный коваленКО - так какой же он русский? Укроп. 04.11.2025

Saiga-спринтер Потомку отличного игрока чемпионского Арарата тока вони гемафродитного смердючка в бабских пенталонах и не хватает. 04.11.2025

Леший Если парень надеется после "засветки" в сб. Армении перебраться в европейский клуб, то это вряд ли получится. И более сильные наши игроки не интересны на Западе, а Коваленко - средний футболер на российском уровне. В общем, надежды юношей питают... 04.11.2025

Артемон Доберманов Не спасет.парень играет на уровне чемпионата подъезда. 04.11.2025

Славомудр Приморский Анус уже подмыл-навазелинил? Неподготовленного армяне не возьмут. 04.11.2025