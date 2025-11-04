Источник: футболист «Сочи» Коваленко может сменить спортивное гражданство на армянское

4 ноября, 16:42
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко не против смены спортивного гражданства с российского на армянское, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что переговоры по этому вопросу уже ведутся. При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в сборную Армении в 2026 году.
Полузащитник дебютировал за основную национальную команду России в 2022-м и провел за нее 2 матча.
На клубном уровне футболист выступал за «Оренбург», «Крылья Советов», «Сочи» и «Зенит», вместе с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Berkut-7
Ну он то дуает, что он играет на уровне Гюндогана.
05.11.2025
05.11.2025
m_16
Ну, надеюсь, что не получала бы :)
05.11.2025
blue-white!
Александр Коваленкян...
05.11.2025
Деп Б.Охта
Что ж, имеет право. А язык то армянский выучил? Как играть сборной новой родины без знания нового родного языка?
05.11.2025
Zoz1981+
Я думаю, что вы ошибаетесь. Россия бы не получала по 5 мячей от средних европейских сборных как Армения.
05.11.2025
Zoz1981+
Согласен полностью. А при новом лимите в 5 легов в поле, все эти псевдо армяне и псевдогрузины поедут играть на Кипр, в Словению и т.д.
05.11.2025
Славомудр Приморский
Ты спутал отмену крепостного права с отменой черты оседлости. Вот только она тут ни при чём - эта давняя традиция вашего народа с досодомовых времён )
05.11.2025
m_16
Ты, тридварасина, чуть ранее армянам приписывал собственную любовь к мужским анусам.
05.11.2025
m_16
Объясни, не увиливай, пожалуйста, почему тебя так волнуют мужские анусы? Кстати, после 1861-го года, когда население России ломанулось в города, понаехавший народ как-то осознал, что как в деревне размножаться уже не получится, ибо накладно, а потому стали предохраняться доступными способами, то есть в зад.
05.11.2025
Славомудр Приморский
Чучело, где тебе стыд и прочие _нОцЫзмы_ померещились - в простом упоминании национальности? Ты то ли безпросветный дурень, то ли неумелый (потому что тупой) провокатор.
04.11.2025
Славомудр Приморский
Обиделся, голуба?.. Анальный секс ещё в довольно таки пуританские советские времена называли именно _по-армянски_. Всосал? Теперь заглотни - и живи с этим )
04.11.2025
m_16
Парень скорее всего хочет просто попробовать поиграть на международном уровне, пока ещё возраст позволяет. Хотя бы за не самую сильную сборную. Но я не уверен, что и сборная России намного сильнее сейчас.
04.11.2025
m_16
И что такого? Быть армянином даже наполовину - стыдно? Не там, не там мы с нацизмом боремся.
04.11.2025
m_16
Откуда у таких как ты столько мыслей об анусах других мужчин? Это нездоровая фигня.
04.11.2025
m_16
Роме Березовскому это расскажи.
04.11.2025
m_16
Не надо на Колпино батон крошить, Колпино - футбольная столица мира! :))) Наша сборная Простоквашино любой клуб РФПЛ уделает, ну кроме Зенита, да и то исключительно из уважения :)))
04.11.2025
H R
04.11.2025
Славомудр Приморский
Судя по его чёрным кучеряшкам, мать у него армянка.
04.11.2025
Иванова Кира
В Зените он стал чемпионом России, отыграв аж 6 матчей)) Там быстро его списали, поняв что его уровень это чемпионат парадной в Колпино и отдали его в подъезды Оренбурга))
04.11.2025
ФОКСИ
Черный -, скажем также, не совсем русский....так, что ваш спич, сэр, не совсем удался....
04.11.2025
Иванова Кира
Спринтусин, ты "республиканский" Дундук Цурипопович Меринов-Сайгачный. Иди уже с внучкой в кегли играй))
04.11.2025
LOKO-L68
Всех игроков, которые не имеют право играть за сборную России считать легионерами. Тогда ни один халявщик не поменяет гражданство. А если ещё и паспорт российский отобрать, то все Текнизяны, Севикяны и Пашиняны забудут об исторических корнях навсегда.
04.11.2025
Максим Черный
коваленКО - так какой же он русский? Укроп.
04.11.2025
04.11.2025
Saiga-спринтер
Потомку отличного игрока чемпионского Арарата тока вони гемафродитного смердючка в бабских пенталонах и не хватает.
04.11.2025
Леший
Если парень надеется после "засветки" в сб. Армении перебраться в европейский клуб, то это вряд ли получится. И более сильные наши игроки не интересны на Западе, а Коваленко - средний футболер на российском уровне. В общем, надежды юношей питают...
04.11.2025
Артемон Доберманов
Не спасет.парень играет на уровне чемпионата подъезда.
04.11.2025
Славомудр Приморский
Анус уже подмыл-навазелинил? Неподготовленного армяне не возьмут.
04.11.2025
Иванова Кира
Норм......Будет Сандро-джан Ковалян)):joy::rofl:
04.11.2025