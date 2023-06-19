Источник: гендиректор «Спартака» Мележиков подписал соглашение об уходе из клуба

В понедельник, 19 июня, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подписал соглашение о расторжении договора с клубом, сообщает Максим Никитин в своем Telegram-канале «КБ ТЕЛЕГА».

Информация об уходе Мележикова со своего поста появилась на прошлой неделе.

По информации источника, в среду, 21 июня, состоится совместная пресс-конференция Мележикова и нового генерального директора «Спартака» Олега Малышева.

50-летний Мележиков работал в «Спартаке» с 2013 года на различных руководящих должностях, в июне 2021-го он стал генеральным директором клуба.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место в чемпионате России.