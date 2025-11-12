Видео
12 ноября, 12:43

Источник: генерального директора «Локомотива» Леонченко уволили, его сменит Борис Ротенберг

Павел Лопатко
Владимир Леонченко.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отправлен в отставку, вместо него назначат Бориса Ротенберга, сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По данным источника, решение было принято на заседании совета директоров «Локомотива» 12 ноября.

53-летний Леонченко работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года. 39-летний Ротенберг является заместителем гендиректора клуба по развитию молодежного футбола.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 15 матчей.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
9

  • Valekka

    Да,уж! А ведь говорили Хове : " Тормози"! Теперь Шпал ждут нелёгкие отношения с Горгазом!!!:)))

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А в чём причина отставки Леонченко?

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Партия-дай порулить! Это тот Борька который "футболист"?

    12.11.2025

  • fullerist

    Вспоминая Гафта, с легким изменением: Россия-матушка, ты слышишь зуд? Вши-Ротенберги по тебе ползут...

    12.11.2025

  • bernly017

    не спокойная неделя…

    12.11.2025

  • gan75

    Ну, не чокаясь...

    12.11.2025

  • Ю.Ю.

    Неужели происки Газпрома?

    12.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Везде неспокойно....

    12.11.2025

  • papacarl

    Хороший Боря парень, но Ротенберг.

    12.11.2025

    Борис Ротенберг-младший
    Владимир Леонченко
    ФК Локомотив (Москва)
