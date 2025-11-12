Источник: генерального директора «Локомотива» Леонченко уволили, его сменит Борис Ротенберг

12 ноября, 12:43
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отправлен в отставку, вместо него назначат Бориса Ротенберга, сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.
По данным источника, решение было принято на заседании совета директоров «Локомотива» 12 ноября.
53-летний Леонченко работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года. 39-летний Ротенберг является заместителем гендиректора клуба по развитию молодежного футбола.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 15 матчей.
Valekka
Да,уж! А ведь говорили Хове : " Тормози"! Теперь Шпал ждут нелёгкие отношения с Горгазом!!!:)))
12.11.2025
Симон Вирсаладзе
А в чём причина отставки Леонченко?
12.11.2025
тихоновнавсегда
Партия-дай порулить! Это тот Борька который "футболист"?
12.11.2025
fullerist
Вспоминая Гафта, с легким изменением: Россия-матушка, ты слышишь зуд? Вши-Ротенберги по тебе ползут...
12.11.2025
bernly017
не спокойная неделя…
12.11.2025
gan75
Ну, не чокаясь...
12.11.2025
Ю.Ю.
Неужели происки Газпрома?
12.11.2025
Soliton Оренбург
Везде неспокойно....
12.11.2025
papacarl
Хороший Боря парень, но Ротенберг.
12.11.2025