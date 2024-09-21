Источник: Глушаков выведен из основы «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отстранен от работы с основной командой, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, в середине недели было принято решение убрать 37-летнего игрока из главной команды из-за его слов в адрес главного тренера Франка Артиги, произнесенных за спиной. Также тренироваться с молодежной командой отправлен Алишер Одилов.

19 сентября Глушаков опровергал информацию о конфликте с Артигой.

В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.