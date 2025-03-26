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26 марта, 13:58

Источник: Глушенков ушел с тренировки «Зенита» со словами «что-то холодно»

Камила Абдурахманова
Футболист «Зенита» Максим Глушенков
Максим Глушенков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в последнее время проявляет халатность на тренировках, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, Глушенков покинул одну из последних тренировок раньше времени, сославшись на холод.

В текущем сезоне Глушенков принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 10 голов и сделав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года с возможностью продления на год.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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