Источник: Глушенков ушел с тренировки «Зенита» со словами «что-то холодно»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в последнее время проявляет халатность на тренировках, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, Глушенков покинул одну из последних тренировок раньше времени, сославшись на холод.

В текущем сезоне Глушенков принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 10 голов и сделав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года с возможностью продления на год.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 15 миллионов евро.