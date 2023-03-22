Источник: Гогниев с понедельника находится в Турции и тренирует Садыгова по индивидуальной программе

Стали известны подробности учебно-тренировочных сборов «Химок», которые пройдут с 22 по 29 марта в Турции во время паузы на матчи национальных сборных.

Как сообщает Metaratings.ru, полузащитник Аяз Гулиев отправится в Турцию с командой, а защитник Дмитрий Тихий останется в России и будет тренироваться под руководством Рината Билялетдинова. В контракт защитника включен пункт, согласно которому Тихий должен работать под руководством тренера с лицензией PRO. Тренер по физподготовке «Химок» также отправится с командой в Турцию.

При этом главный тренер команды Спартак Гогниев с понедельника находится в Турции, где по индивидуальной программе тренирует нападающего Илью Садыгова.

Также, по данным источника, после матча «Химок» с «Зенитом» (2:3) в РПЛ в раздевалке подмосковной команды сцепились нападающий Маркос Гильерме и Владимир Хубулов. После стычки в команде потребовали от бразильца принести извинения.

После 20 туров чемпионата России «Химки» с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице.