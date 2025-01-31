Источник: голкипер ЦСКА Помазун за 1,5 миллиона евро перейдет в «Спартак»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, красно-белые заплатят за 28-летнего вратаря 1,5 миллиона евро. Также частью сделки может стать 18-летний полузащитник «Спартака» Артем Пономарчук, который перейдет в ЦСКА.

Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль. Ранее вратарь на протяжении четырех сезонов на правах аренды выступал за «Урал».