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Сегодня, 11:07

Источник: голкипер ЦСКА Помазун за 1,5 миллиона евро перейдет в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА Илья Помазун продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, красно-белые заплатят за 28-летнего вратаря 1,5 миллиона евро. Также частью сделки может стать 18-летний полузащитник «Спартака» Артем Пономарчук, который перейдет в ЦСКА.

Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль. Ранее вратарь на протяжении четырех сезонов на правах аренды выступал за «Урал».

Источник: https://t.me/karpinside/34731
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Илья Помазун
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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