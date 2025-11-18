Источник: Гонду хочет перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» намерен арендовать нападающего «Зенита» Лусиано Гонду этой зимой, сообщает TyC Sports.

Как отмечает источник, аргентинский клуб связался с сине-бело-голубыми по поводу возможной аренды 24-летнего игрока с правом или обязательством выкупа и ждет следующего шага от «Зенита», чтобы продолжить переговоры. Сам футболист согласен на переход.

Гонду присоединился к «Зениту» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и сделав 2 голевые передачи. Контракт аргентинца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2028-го.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 10 миллионов евро.