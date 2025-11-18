Источник: Гонду хочет перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт»

18 ноября, 21:29
«Ривер Плейт» намерен арендовать нападающего «Зенита» Лусиано Гонду этой зимой, сообщает TyC Sports.
Как отмечает источник, аргентинский клуб связался с сине-бело-голубыми по поводу возможной аренды 24-летнего игрока с правом или обязательством выкупа и ждет следующего шага от «Зенита», чтобы продолжить переговоры. Сам футболист согласен на переход.
Гонду присоединился к «Зениту» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и сделав 2 голевые передачи. Контракт аргентинца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2028-го.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 10 миллионов евро.
Всё это вилами писано, но понять Лусиано можно - когда стараешься, выходишь на замены, забиваешь голы, а на следующий матч ты опять на скамейке... лавку полируешь. Как по мне - отличный нападающий, прессингующий защитников, с ударом и виденьем поля, но у ТШ, бл.ть, видимо своё видение.
19.11.2025
marchela13
Променял игрока на дельфина,за Карпиным пора тебе Серёжа.
18.11.2025
svs
Сдал его Семак - не выпускает ни фига.
18.11.2025
hattabych
Быстро наигрался. Соболев подсиживает )
18.11.2025
100% Верняки!!
18.11.2025
Сергей Кузнецов
Не потеря. Очень сильно сдал...
18.11.2025