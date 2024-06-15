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Сегодня, 10:33

Источник: защитник «Крыльев Советов» Горшков близок к переходу в «Спартак»

Алина Савинова
Юрий Горшков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в ближайшее время может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, стороны на данный момент обсуждают детали контракта.

При этом отмечается, что московский клуб может покинуть Леон Классен. Вероятнее всего, он отправится в аренду.

Горшков выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В прошедшем сезоне 25-летний защитник провел за самарскую команду 29 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» финишировали на девятой позиции.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
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