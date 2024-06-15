Источник: защитник «Крыльев Советов» Горшков близок к переходу в «Спартак»

Сегодня, 10:33
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в ближайшее время может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, стороны на данный момент обсуждают детали контракта.
При этом отмечается, что московский клуб может покинуть Леон Классен. Вероятнее всего, он отправится в аренду.
Горшков выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В прошедшем сезоне 25-летний защитник провел за самарскую команду 29 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.
В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» финишировали на девятой позиции.