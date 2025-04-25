Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:54

Источник: хавбек «Фламенго» Жерсон согласился перейти в «Зенит»

Руслан Минаев
Жерсон.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Зенит» договорился с полузащитником «Фламенго» Жерсоном о переходе летом, сообщает Vamo Futebol.

По данным источника, 27-летний бразилец намерен вернуться в Европу. Отмечается, что «Зенит» гарантировал игроку запрашиваемую зарплату, которая должна быть в четыре раза больше его нынешней. Теперь сине-бело-голубым осталось договориться с «Фламенго» о сумме выкупа.

Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Всего он провел за «Фламенго» 240 матчей, забил 18 голов и сделал 32 результативные передачи.

Ранее Жерсон играл в «Марселе», «Роме», «Фиорентине» и «Флуминенсе».

63
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
Читайте также
Силуанов указал на критическую точку в мировой экономике
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели в апреле и мае
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
В Индии приняли решение перекрыть течение реки Инд в направлении Пакистана
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
В ЮАР футболист умер во время матча
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Смородская: «Желаю «Зениту» победы в чемпионате, у них динамичный и современный футбол»
На матч «Динамо» — «Зенит» в продаже осталось менее 3000 билетов
РПЛ, 26-й тур: «Динамо» Мх — «Краснодар», «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Дерби «Спартак» — ЦСКА: на кону — весь сезон. Колонка Казакова
Дерби в Тушине — матч двух лучших команд второго круга. Кто из друзей-сербов останется в чемпионской гонке?
ЦСКА готовится обогнать «Спартак», «Динамо» — остановить «Зенит». Не тур, а какой-то праздник!
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя