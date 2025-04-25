Источник: хавбек «Фламенго» Жерсон согласился перейти в «Зенит»

«Зенит» договорился с полузащитником «Фламенго» Жерсоном о переходе летом, сообщает Vamo Futebol.

По данным источника, 27-летний бразилец намерен вернуться в Европу. Отмечается, что «Зенит» гарантировал игроку запрашиваемую зарплату, которая должна быть в четыре раза больше его нынешней. Теперь сине-бело-голубым осталось договориться с «Фламенго» о сумме выкупа.

Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Всего он провел за «Фламенго» 240 матчей, забил 18 голов и сделал 32 результативные передачи.

Ранее Жерсон играл в «Марселе», «Роме», «Фиорентине» и «Флуминенсе».