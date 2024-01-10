Источник: «Химки» намерены выкупить трансферы арендованных футболистов ЦСКА и «Локомотива»

«Химки» намерены выкупить трансферы двух футболистов, выступающих за подмосковный клуб на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, речь идет о форварде ЦСКА Владиславе Яковлеве и полузащитнике «Локомотива» Илье Берковском.

В этои сезоне 21-летний Яковлев сыграл за «Химки» 8 матчей в Мелбет-Первой лиге и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро. 23-летний Берковский в 16 играх за подмосковную команду забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оставляет 300 тысяч евро.

«Химки» после 20 туров идут на втором месте в первой лиге, набрав 36 очков.