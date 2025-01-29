Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:45

Источник: «Химки» не будут подписывать контракт с Паскалуцэ, которым интересовались ЦСКА и «Факел»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Молдавский полузащитник Кристиан Паскалуцэ покинул сборы «Химок» и в ближайшее время подпишет контракт с одним из клубов Восточной Европы, сообщает Legalbet.

Ранее СМИ писали, что 19-летний Паскалуцэ, которого просматривали ЦСКА и «Факел», заинтересовал клубы из Польши и Венгрии.

Последней командой полузащитника был молдавский «Спартаний», который он покинул 23 января. В настоящее время он имеет статус свободного агента. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока молодежной сборной Молдавии оценивается в 175 тысяч евро.

Источник: Legalbet
2
Сборная Молдавии по футболу
ФК Химки
Читайте также
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
Президент Финляндии высказался об открытии границы с Россией
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер умер от рака в 26 лет
Летевший из Дубая в Москву самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
«Спартак» закрывает две сделки, «Зенит» потратит еще 20 млн. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 января
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»
«Акрон» одержал победу над «Урарту» в товарищеском матче
В «Пари НН» рассказали о переговорах по трансферу Сангаре
Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» в товарищеском матче
Карпин — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Нужно стать семьей, как при Романцеве»
Гаврилов заявил, что не жалеет об уходе Селихова из «Спартака»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя