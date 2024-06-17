Источник: «Химки» тренируются без главного тренера команды Талалаева второй день

Подмосковные «Химки» уже два дня тренируются без главного тренера команды Андрея Талалаева, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, в ближайшее время команду возглавит испанский специалист Франк Артига. Ранее он работал в «Родине».

Талалаев возглавил «Химки» весной прошлого года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ в сезоне-2022/23, а спустя год вернулась в элиту, заняв первое место в таблице первой лиги.

Ранее 51-летний наставник работал в таких клубах, как: «Волга», «Тамбов», «Пюник», «Химки», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Торпедо».