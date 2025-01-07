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Сегодня, 18:25

Источник: Хлусевич ищет варианты в Европе, «Спартак» готов отдать его в аренду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич хочет продолжить карьеру в Европе, сообщает Metaratings.

По информации источника, 23-летний футболист сейчас ищет варианты продолжения карьеры за рубежом. Продажа Хлусевича на данный момент маловероятна, но «Спартак» готов отдать игрока в аренду.

Хлусевич выступает за красно-белых с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings
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