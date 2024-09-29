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Сегодня, 15:03

Источник: Игроки «Локомотива» получили четырехкратные премиальные за победу над «Спартаком»

Алина Савинова
Илья Самошников и Жерзино Ньямси.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ (3:1), сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, стандартные премиальные в московском клубе составляют 300 000 рублей, но за победу над красно-белые игрокам выплатили по 1,2 миллиона рублей на человека.

Илья Самошников (№ 77) оформил дубль в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Станкович перемудрил с перестановками. У «Спартака» не было идей, а «Локомотив» матереет на глазах

«Локомотив» набрал 24 очка за 10 туров и располагается на втором месте в чемпионате России. У «Спартака» 16 баллов и шестая строчка.

Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут 6 октября против «Крыльев Советов», а красно-белыми днем ранее встретятся с «Ростовом».

Источник: https://t.me/karpinside/33507
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