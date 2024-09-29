Источник: Игроки «Локомотива» получили четырехкратные премиальные за победу над «Спартаком»

Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ (3:1), сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, стандартные премиальные в московском клубе составляют 300 000 рублей, но за победу над красно-белые игрокам выплатили по 1,2 миллиона рублей на человека.

«Локомотив» набрал 24 очка за 10 туров и располагается на втором месте в чемпионате России. У «Спартака» 16 баллов и шестая строчка.

Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут 6 октября против «Крыльев Советов», а красно-белыми днем ранее встретятся с «Ростовом».