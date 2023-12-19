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Сегодня, 17:05

Источник: «Интер» рассматривает вариант с подписанием Мозеса из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может вернуться в «Интер», сообщает InterZone.

По информации источника, в клубе считают 33-летнего нигерийца оптимальным вариантом для усиления защиты в плане соотношения цены и качества.

Мозес уже выступал за «Интер» на правах аренды в сезоне-2019/20. После окончания аренды футболист перешел в «Спартак».

В текущем сезоне в активе Мозеса 1 гол и 1 результативная передача в 13 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

Виктор Мозес
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спартак (Москва)
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