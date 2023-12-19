Источник: «Интер» рассматривает вариант с подписанием Мозеса из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может вернуться в «Интер», сообщает InterZone.

По информации источника, в клубе считают 33-летнего нигерийца оптимальным вариантом для усиления защиты в плане соотношения цены и качества.

Мозес уже выступал за «Интер» на правах аренды в сезоне-2019/20. После окончания аренды футболист перешел в «Спартак».

В текущем сезоне в активе Мозеса 1 гол и 1 результативная передача в 13 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.