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Сегодня, 02:50

Источник: «Интернасьонал» арендует Ренана у «Зенита» с опцией выкупа

Сергей Разин
корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан может вернуться в Бразилию, сообщает журналист Тиаго Стормовски со ссылкой на представителей игрока.

По сведениям источника, на 20-летнего бразильца претендует «Интернасьонал», который арендует игрока с возможностью выкупа. Сообщается, что клуб объявит о переходе Ренана на этой неделе.

Ранее сообщалось об интересе к Ренану со стороны «Реала».

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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