Источник: «Интернасьонал» заинтересован в трансфере Виллиана Роши из ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Vozes do Gigante.

По информации источника, интерес к 29-летнему бразильцу проявляет «Интернасьонал», который хочет усилить оборону команды перед началом сезона-2025. Сообщается, что ЦСКА хочет выручить за защитника около 4 миллионов евро.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне он провел за армейцев 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.

После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.