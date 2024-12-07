Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:48

Источник: «Интернасьонал» заинтересован в трансфере Виллиана Роши из ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Vozes do Gigante.

По информации источника, интерес к 29-летнему бразильцу проявляет «Интернасьонал», который хочет усилить оборону команды перед началом сезона-2025. Сообщается, что ЦСКА хочет выручить за защитника около 4 миллионов евро.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне он провел за армейцев 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.

После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

1
Футбол
РПЛ
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Читайте также
Врач Виноградов рассказал о признаках инсульта
TASR узнал о намерении Словакии сократить поддержку украинских беженцев
NYT сообщила о начале эвакуации иранских военных из Сирии
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Минимум шайб, море буллитов и героический вечер Абрамова. Что произошло в матче «Торпедо» – ЦСКА
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Сегодня
Вчера
Неделя