Источник: иранский защитник Заре близок к переходу в «Ахмат»

Иранский защитник Мехди Заре из клуба «Гол Гохар» продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, 21-летнего игрока ждут на первом сборе грозненской команды для подписания контракта.

В этом сезоне Заре принял участие в 14 матчах в чемпионате Ирана. Соглашение футболиста с «Гол Гохаром» рассчитано до лета 2027 года, а его ориентировочная трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.

После 18 туров «Ахмат» с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России.