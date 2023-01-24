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Сегодня, 14:50

Источник: «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к Магкееву

Ана Горшкова
Корреспондент
Станислав Магкеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Турецкий «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, турки связывались с представителями футболиста по вероятности перехода и условиям. Контракт игрока с «Локо» истекает летом 2024 года.

23-летний Магкеев в текущем сезоне провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

В текущем чемпионате Турции «Башакшехир» идет на третьем месте в турнирной таблице (37 очков).

Источник: РБ Спорт
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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