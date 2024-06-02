Источник: Кади летом покинет «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 28-летний футболист хотел бы вернуться в «Карабах». В «Краснодаре» готовы рассмотреть предложения по игроку. Кади не будут препятствовать в трансфере, если за него будет получено выгодное предложение.

В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл 33 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В 2024 году бразилец является худшим завершителем атак в РПЛ. Футболист не забил ни одного гола после 20 нанесенных ударов при показателе xG 2,4.