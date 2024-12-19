Источник: Кагигао из «Галатасарая» станет новым спортивным директором «Спартака»

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао в ближайшее время займет пост спортивного директора «Спартака», сообщает Gala Haber.

По информации источника, 55-летний испанец в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

«СЭ» сообщал о возможном назначении Кагигао в «Спартак» 10 декабря. Он работает в турецком клубе с лета 2023 года. До этого он был скаутом в лондонском «Арсенале» и занимал пост технического директора Федерации футбола Чили.