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Сегодня, 17:47

Источник: Кагигао из «Галатасарая» станет новым спортивным директором «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао в ближайшее время займет пост спортивного директора «Спартака», сообщает Gala Haber.

По информации источника, 55-летний испанец в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

«СЭ» сообщал о возможном назначении Кагигао в «Спартак» 10 декабря. Он работает в турецком клубе с лета 2023 года. До этого он был скаутом в лондонском «Арсенале» и занимал пост технического директора Федерации футбола Чили.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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