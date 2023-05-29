Источник: Камано покинет «Локомотив» в летнее трансферное окно

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано покинет железнодорожников по окончании сезона, сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По информации источника, агент футболиста Дамьен Ле Таллек потребовал 1 миллион евро за продление контракта, руководство не устроило такое условие, и они отложили вопрос до лета.

Камано перешел в «Локомотив» в августе 2020 года. Его контракт истекает в следующем месяце.

В сезоне-2022/23 27-летний гвинеец забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за железнодорожников во всех турнирах.