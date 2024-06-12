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Сегодня, 11:15

Источник: «Карабах» сделал предложение «Краснодару» по Кади

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Карабах» направил «Краснодару» официальное предложение по полузащитнику команды Кади Боржесу, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, официальное предложение от азербайджанского клуба поступило в начале этой неделе, стороны ведут переговоры. Сам Кади хочет покинуть «Краснодар» и вернуться в «Карабах».

В сезоне-2023/24 28-летний Боржес провел 33 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Карабах
ФК Краснодар
Кади Боржес
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