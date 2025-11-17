Видео
17 ноября, 17:16

Источник: Карпин может покинуть «Динамо» перед зимней паузой

Сергей Ярошенко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера московского «Динамо» зимой, сообщает агент Тимур Гурцкая.

«Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью. По его инициативе. Отставка могла состояться на прошлой неделе», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее «СЭ» сообщил, что в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, а также рядом высказываний Валерия Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете. Отмечалось, что тренер может покинуть «Динамо» в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

56-летний специалист возглавил «Динамо» в июле 2025 года. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Валерий Карпин
    Футбол
    ФК Динамо (Москва)
    Тимур Гурцкая
