Источник: Карпин может покинуть «Динамо» перед зимней паузой

Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера московского «Динамо» зимой, сообщает агент Тимур Гурцкая. «Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью. По его инициативе. Отставка могла состояться на прошлой неделе», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!». Ранее «СЭ» сообщил, что в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, а также рядом высказываний Валерия Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете. Отмечалось, что тренер может покинуть «Динамо» в ноябрьскую паузу на матчи сборных. 56-летний специалист возглавил «Динамо» в июле 2025 года. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ратель Ну, вот ушёл уже, плакать не буду. Может, гусевский эмоциональный всплеск поможет Динамо в последних матчах года. 17.11.2025

Dron56 Гнать этого шарлатана ! Чем быстрей тем лучше! ... Команда от него отдохнет , компота вдоаоль попьет. Гусев климат поправит. 17.11.2025

Dron56 Пускай Сборную поднимает ! 17.11.2025

Dron56 Скорей ! Скорей ! Уходи скорей неуч ! 17.11.2025

С детства за Уралмаш! Главное слово источника - "может"))) 17.11.2025

hottie Валера хочет сосредоточиться на новых Брунеях и Кубах? 17.11.2025

555 555 Только не в Спартак... 17.11.2025

Ратель Сейчас смысла нет горячку пороть, разве что вернуть Гусева. Остальных лучше назначать зимой. Что-либо изменить в оставшихся 4 матчах сменщик уже не сумеет. 17.11.2025

инок Не надо было Личку убирать из Динамо он хороший тренер был для команды! 17.11.2025

Артемон Доберманов И это правильно.всем будет хорошо. 17.11.2025

Sergey Sparker А хрена ли ему в сборной страны делать? Ничего не сделал в жизни, как тренер, ничего не выиграл и стал главным тренером сборной России! Идиотизм полнейший! 17.11.2025

Алексей Булатов Отказать ему в тренерской профессии,пусть говорит...ну и...на матч тв,если Генич и компания его будут терпеть. 17.11.2025

инок Карпин вообще не гл.тренер и надо было его увольнять раньше. И Ростов, который в кризисе и с продажей лидеров, выше в таблице, чем богатое Динамо с Валерой. 17.11.2025

Millwall82 у Бегемота (Гурцкая) нет выходов на исайды. Не пускают его никуда (после Спартака), black list. 17.11.2025