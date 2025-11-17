Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»

17 ноября, 21:20
Валерий Карпин после ухода с поста главного тренера московского «Динамо» отказался от выплаты неустойки за досрочный разрыв трудовых отношений, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Как отмечает источник, 56-летнему специалисту полагалась компенсация в размере 50 процентов от зарплаты до конца контракта, однако Карпин заберет лишь ту часть, которую фактически заработал на момент расставания с клубом.
17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.
Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Serg D
У тренеров не такой расклад как у простых смертных! Возьми к примеру Николича! Выкупил контракт свой и умотал в Грецию капусту стричь))!
18.11.2025
Кариока_двойка.
Моуринью не советует так делать.
18.11.2025
Grinopel
Его и не увольняли из-за выплаты неустойки. Карпин предложил уйти, и он ее не потребует. Клуб звдохнул с облегчением и по рукам.
18.11.2025
Grinopel
Невыполнение условий контракта в какой конкретно его части?
17.11.2025
SuperDennis
А есть всё-таки порядочные тренеры, как выясняется! А не только крахоборы Станковичи-Фёдоровы и иже с ними!
17.11.2025
juvekos
думаю врядли мы узнаем что и как произошло с большой точностью. думаю договорились по мирному. все белые пушистые, молодцы, сохранили лицо
17.11.2025
Динамов
Статья - желтушная бредятина. Карпину НИЧЕГО не полагалось, так как он написал заявление об увольнении ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ!
17.11.2025
Юрий
Мне вот интересен такой момент. Предположим лично вы плохо работаете и вас в итоге увольняют либо вы сами уходите, так как явно не справляетесь. И за это (плохую работу) вам совершенно официально платят половину сумму за неотработанный контракт....шикарный вариант. А так можно было?! Вот я забью на работу, меня за это уволят и ещё выплатят неустойку за год вперёд! Так в тренеры резко захотелось....вот не в туда я пошёл работать, ох не туда....
17.11.2025
Ilya Gudman
Если правда, мужик в двойне ) Богданыч , учись пока не поздно , может хоть после этого до тебя дойдет ))Хотя сильно сомневаюсь
17.11.2025
Славомудр Приморский
Что не умеешь - видно. Более того - даже бросается в глаза ) Дерзай, учись, грызи гранит науки.
17.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Достойно !!
17.11.2025
Александр Солодовников
Когда есть бабки можно и отказаться...
17.11.2025
lvb
Блогеришки, Вы хоть читаете что пишется в Вашем так сказать СМИ)). Не надо читать "дохлого карпа", читайте самого Карпина)) Карпин "«Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие"(с) Когда по сойбственному.. компенсация/неустойка не положена, только то что по закону, з/п за 1 месяц.
17.11.2025
ToLkUnet
Скандал устроит неустойка
17.11.2025
Valekka
Какая,нафиг,неустойка,если сам заявил об уходе?! Пурга от Савиновой-фирменное блюдо!!
17.11.2025
Семён Фадеич
Да ну брось. Там не дураки сидят, своего не упустят. Договорились, чтобы всем хорошо было.
17.11.2025
alexb2025personal
Была передача на питерском (уже) ТВ, где было "верим - не верим" (не про Валеру). Вел ее активный яркий мужичок, который и по бабам любил. Я знал одну такую. Так она про его "способности" отзывалась не очень. И с Валерой - не верим, просто так не ушел бы, когда за компенсацию выгнать могли. И все к этому шло.
17.11.2025
Millwall82
Ну Карпу верить (который Иван) такое себе. Человек-инфоцыган, а не инсайдер.
17.11.2025
Irzhi Korn
читать умеем?
17.11.2025
Adiоs Amigos R
Дома ждёт его скандал. Держись, Валера!
17.11.2025
Кабанчик
что-то они там темнят
17.11.2025
Микола Питерский
Один клоун чушь написал, а другие его репостят не думая. Да еще восхищаются благородством кудрявого. От какой неустойки он отказался? От той что он должен выплатить клубу за невыполнение условий контракта и досрочное его расторжение? А можно я тоже буду отказываться от штрафов и налогов?
17.11.2025
Славомудр Приморский
Охренеть условия контракта... Подписал, немного попинал балду, уволился по собственному - получай половину з/п до срока окончания контракта. ...чтоб я так жил! )))
17.11.2025
Кабанчик
ну просто Ланселот отечественного футбола
17.11.2025
Jean4
Да, это вам не Станкович.
17.11.2025
bvp
Афоня - альтруист.
17.11.2025
Иван Л.
Какая неустойка? Он подал в отставку, а не его нагнали. Нагнали бы, тогда о неустойке речь шла бы. А так рыба рыбу облагораживает, типа отказался, ну хорошо, отказался от того, чего нет. Клоуны
17.11.2025