Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»

Валерий Карпин после ухода с поста главного тренера московского «Динамо» отказался от выплаты неустойки за досрочный разрыв трудовых отношений, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Как отмечает источник, 56-летнему специалисту полагалась компенсация в размере 50 процентов от зарплаты до конца контракта, однако Карпин заберет лишь ту часть, которую фактически заработал на момент расставания с клубом. 17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев. Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Serg D У тренеров не такой расклад как у простых смертных! Возьми к примеру Николича! Выкупил контракт свой и умотал в Грецию капусту стричь))! 18.11.2025

Кариока_двойка. Моуринью не советует так делать. 18.11.2025

Grinopel Его и не увольняли из-за выплаты неустойки. Карпин предложил уйти, и он ее не потребует. Клуб звдохнул с облегчением и по рукам. 18.11.2025

Grinopel Невыполнение условий контракта в какой конкретно его части? 17.11.2025

SuperDennis А есть всё-таки порядочные тренеры, как выясняется! А не только крахоборы Станковичи-Фёдоровы и иже с ними! 17.11.2025

juvekos думаю врядли мы узнаем что и как произошло с большой точностью. думаю договорились по мирному. все белые пушистые, молодцы, сохранили лицо 17.11.2025

Динамов Статья - желтушная бредятина. Карпину НИЧЕГО не полагалось, так как он написал заявление об увольнении ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ! 17.11.2025

Юрий Мне вот интересен такой момент. Предположим лично вы плохо работаете и вас в итоге увольняют либо вы сами уходите, так как явно не справляетесь. И за это (плохую работу) вам совершенно официально платят половину сумму за неотработанный контракт....шикарный вариант. А так можно было?! Вот я забью на работу, меня за это уволят и ещё выплатят неустойку за год вперёд! Так в тренеры резко захотелось....вот не в туда я пошёл работать, ох не туда.... 17.11.2025

Ilya Gudman Если правда, мужик в двойне ) Богданыч , учись пока не поздно , может хоть после этого до тебя дойдет ))Хотя сильно сомневаюсь 17.11.2025

Славомудр Приморский Что не умеешь - видно. Более того - даже бросается в глаза ) Дерзай, учись, грызи гранит науки. 17.11.2025

АндрейЕвгеньевич Достойно !! 17.11.2025

Александр Солодовников Когда есть бабки можно и отказаться... 17.11.2025

lvb Блогеришки, Вы хоть читаете что пишется в Вашем так сказать СМИ)). Не надо читать "дохлого карпа", читайте самого Карпина)) Карпин "«Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие"(с) Когда по сойбственному.. компенсация/неустойка не положена, только то что по закону, з/п за 1 месяц. 17.11.2025

ToLkUnet Скандал устроит неустойка 17.11.2025

Valekka Какая,нафиг,неустойка,если сам заявил об уходе?! Пурга от Савиновой-фирменное блюдо!! 17.11.2025

Семён Фадеич Да ну брось. Там не дураки сидят, своего не упустят. Договорились, чтобы всем хорошо было. 17.11.2025

alexb2025personal Была передача на питерском (уже) ТВ, где было "верим - не верим" (не про Валеру). Вел ее активный яркий мужичок, который и по бабам любил. Я знал одну такую. Так она про его "способности" отзывалась не очень. И с Валерой - не верим, просто так не ушел бы, когда за компенсацию выгнать могли. И все к этому шло. 17.11.2025

Millwall82 Ну Карпу верить (который Иван) такое себе. Человек-инфоцыган, а не инсайдер. 17.11.2025

Irzhi Korn читать умеем? 17.11.2025

Adiоs Amigos R Дома ждёт его скандал. Держись, Валера! 17.11.2025

Кабанчик что-то они там темнят 17.11.2025

Микола Питерский Один клоун чушь написал, а другие его репостят не думая. Да еще восхищаются благородством кудрявого. От какой неустойки он отказался? От той что он должен выплатить клубу за невыполнение условий контракта и досрочное его расторжение? А можно я тоже буду отказываться от штрафов и налогов? 17.11.2025

Славомудр Приморский Охренеть условия контракта... Подписал, немного попинал балду, уволился по собственному - получай половину з/п до срока окончания контракта. ...чтоб я так жил! ))) 17.11.2025

Кабанчик ну просто Ланселот отечественного футбола 17.11.2025

Jean4 Да, это вам не Станкович. 17.11.2025

bvp Афоня - альтруист. 17.11.2025