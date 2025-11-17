Видео
17 ноября, 21:20

Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»

Алина Савинова
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валерий Карпин после ухода с поста главного тренера московского «Динамо» отказался от выплаты неустойки за досрочный разрыв трудовых отношений, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, 56-летнему специалисту полагалась компенсация в размере 50 процентов от зарплаты до конца контракта, однако Карпин заберет лишь ту часть, которую фактически заработал на момент расставания с клубом.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Источник: https://t.me/karpinside/37528
  • Serg D

    У тренеров не такой расклад как у простых смертных! Возьми к примеру Николича! Выкупил контракт свой и умотал в Грецию капусту стричь))!

    18.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Моуринью не советует так делать.

    18.11.2025

  • Grinopel

    Его и не увольняли из-за выплаты неустойки. Карпин предложил уйти, и он ее не потребует. Клуб звдохнул с облегчением и по рукам.

    18.11.2025

  • Grinopel

    Невыполнение условий контракта в какой конкретно его части?

    17.11.2025

  • SuperDennis

    А есть всё-таки порядочные тренеры, как выясняется! А не только крахоборы Станковичи-Фёдоровы и иже с ними!

    17.11.2025

  • juvekos

    думаю врядли мы узнаем что и как произошло с большой точностью. думаю договорились по мирному. все белые пушистые, молодцы, сохранили лицо

    17.11.2025

  • Динамов

    Статья - желтушная бредятина. Карпину НИЧЕГО не полагалось, так как он написал заявление об увольнении ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ!

    17.11.2025

  • Юрий

    Мне вот интересен такой момент. Предположим лично вы плохо работаете и вас в итоге увольняют либо вы сами уходите, так как явно не справляетесь. И за это (плохую работу) вам совершенно официально платят половину сумму за неотработанный контракт....шикарный вариант. А так можно было?! Вот я забью на работу, меня за это уволят и ещё выплатят неустойку за год вперёд! Так в тренеры резко захотелось....вот не в туда я пошёл работать, ох не туда....

    17.11.2025

  • Ilya Gudman

    Если правда, мужик в двойне ) Богданыч , учись пока не поздно , может хоть после этого до тебя дойдет ))Хотя сильно сомневаюсь

    17.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Что не умеешь - видно. Более того - даже бросается в глаза ) Дерзай, учись, грызи гранит науки.

    17.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Достойно !!

    17.11.2025

  • Александр Солодовников

    Когда есть бабки можно и отказаться...

    17.11.2025

  • lvb

    Блогеришки, Вы хоть читаете что пишется в Вашем так сказать СМИ)). Не надо читать "дохлого карпа", читайте самого Карпина)) Карпин "«Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие"(с) Когда по сойбственному.. компенсация/неустойка не положена, только то что по закону, з/п за 1 месяц.

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Скандал устроит неустойка

    17.11.2025

  • Valekka

    Какая,нафиг,неустойка,если сам заявил об уходе?! Пурга от Савиновой-фирменное блюдо!!

    17.11.2025

  • Семён Фадеич

    Да ну брось. Там не дураки сидят, своего не упустят. Договорились, чтобы всем хорошо было.

    17.11.2025

  • alexb2025personal

    Была передача на питерском (уже) ТВ, где было "верим - не верим" (не про Валеру). Вел ее активный яркий мужичок, который и по бабам любил. Я знал одну такую. Так она про его "способности" отзывалась не очень. И с Валерой - не верим, просто так не ушел бы, когда за компенсацию выгнать могли. И все к этому шло.

    17.11.2025

  • Millwall82

    Ну Карпу верить (который Иван) такое себе. Человек-инфоцыган, а не инсайдер.

    17.11.2025

  • Irzhi Korn

    читать умеем?

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дома ждёт его скандал. Держись, Валера!

    17.11.2025

  • Кабанчик

    что-то они там темнят

    17.11.2025

  • Микола Питерский

    Один клоун чушь написал, а другие его репостят не думая. Да еще восхищаются благородством кудрявого. От какой неустойки он отказался? От той что он должен выплатить клубу за невыполнение условий контракта и досрочное его расторжение? А можно я тоже буду отказываться от штрафов и налогов?

    17.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Охренеть условия контракта... Подписал, немного попинал балду, уволился по собственному - получай половину з/п до срока окончания контракта. ...чтоб я так жил! )))

    17.11.2025

  • Кабанчик

    ну просто Ланселот отечественного футбола

    17.11.2025

  • Jean4

    Да, это вам не Станкович.

    17.11.2025

  • bvp

    Афоня - альтруист.

    17.11.2025

  • Иван Л.

    Какая неустойка? Он подал в отставку, а не его нагнали. Нагнали бы, тогда о неустойке речь шла бы. А так рыба рыбу облагораживает, типа отказался, ну хорошо, отказался от того, чего нет. Клоуны

    17.11.2025

    Валерий Карпин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
