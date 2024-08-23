Источник: Классен отказался от перехода в «Пари НН»

Бывший защитник «Спартака» Леон Классен отказался от продолжения карьеры в «Пари НН», сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, клуб из Нижнего Новгорода связывался с 24-летним футболистом на тему перехода, однако защитник ответил отказом, поскольку хочет играть в европейском чемпионате.

27 июня Классен и «Спартак» расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, и на данный момент игрок находится без команды. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

После пяти туров РПЛ «Пари НН» с 6 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.