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Сегодня, 13:53

Источник: Классен отказался от перехода в «Пари НН»

Алина Савинова
Леон Классен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Спартака» Леон Классен отказался от продолжения карьеры в «Пари НН», сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, клуб из Нижнего Новгорода связывался с 24-летним футболистом на тему перехода, однако защитник ответил отказом, поскольку хочет играть в европейском чемпионате.

27 июня Классен и «Спартак» расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, и на данный момент игрок находится без команды. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

После пяти туров РПЛ «Пари НН» с 6 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Леон Классен
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