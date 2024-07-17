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Сегодня, 08:33

Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Виктория Кравченко
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался продлевать контракт с российским клубом на улучшенных условиях, сообщает Bolavip.

По информации издания, футболист намерен продолжить карьеру во «Фламенго». У хавбека уже согласованы детали контракта. Ранее сообщалось, что 27-летний Клаудиньо близок к переходу в бразильский клуб за 18 миллионов евро.

Полузащитник выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его соглашение с петербуржцами рассчитано до лета 2027 года.

Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Фламенго
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