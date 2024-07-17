Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался продлевать контракт с российским клубом на улучшенных условиях, сообщает Bolavip.

По информации издания, футболист намерен продолжить карьеру во «Фламенго». У хавбека уже согласованы детали контракта. Ранее сообщалось, что 27-летний Клаудиньо близок к переходу в бразильский клуб за 18 миллионов евро.

Полузащитник выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его соглашение с петербуржцами рассчитано до лета 2027 года.