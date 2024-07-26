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Сегодня, 02:37

Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Global Look Press
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Полузащитник Клаудиньо отказался от продления контракта с «Зенитом», сообщил в Twitter журналист Вене Касагранде. По информации источника, 27-летний бразилец сохраняет желание перейти во «Фламенго».

Ранее появилась информация, что переход бразильского нападающего в бразильский клуб находится на грани срыва.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Эсекиэль Барко, Клаудиньо и&nbsp;Иван Илич. Трансферы РПЛ: в «Спартак» приехал аргентинец, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо может уехать
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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