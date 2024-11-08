Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:24

Источник: Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с махачкалинским «Динамо»

Руслан Минаев
Клаудиньо.
Фото Анна Мейер / ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, главный тренер планировал выпустить на поле Клаудиньо и Матео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду. После отказа хавбека на поле появился Вячеслав Караваев. Отмечается, что Клаудиньо не был наказал после матча.

27-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Захарова высмеяла отказ Туска от его слов о связях Трампа с Россией
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Инфантино, Уайт и Пол отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
Перед дуэлью с Дзюбой Станкович лишился лидеров. Что происходит в «Спартаке» накануне матча с «Акроном»
The Economist указал на дезертирство в рядах украинской армии
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
КДК раздал наказания за драку в дерби. Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два
В «Спартаке» раскритиковали решение КДК о дисквалификации Литвинова
Колосков — о решении КДК: «Начал всю эту заваруху Литвинов. Роша не думал никого трогать»
В ЦСКА назвали справедливым решение КДК РФС по дисквалификации Роши
Литвинов извинился перед Рошей на заседании КДК, бразилец простил игрока «Спартака»
Роша дисквалифицирован на 3 матча РПЛ, Литвинов — на 2
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Медведев: «Краснодар» набрал ход, но «Зенит» будет биться за победу изо всех сил»
Медведев: «К вопросу о переходе Кузяева можно будет вернуться летом»
Забьет ли Дзюба в Тушине «Спартаку»? Выиграет ли «Краснодар» в 12-й раз подряд? Рабинер — о 15-м туре РПЛ
«Спартак» обыграет «Акрон», а «Зенит» разгромит «Ахмат». Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Горшков — о натурализации Сантоса: «Это не радует не только меня, но и многих болельщиков»
КДК раздал наказания за драку в дерби. Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два
Сегодня
Вчера
Неделя