Источник: Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с махачкалинским «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, главный тренер планировал выпустить на поле Клаудиньо и Матео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду. После отказа хавбека на поле появился Вячеслав Караваев. Отмечается, что Клаудиньо не был наказал после матча.

27-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.