Источник: Клаудиньо продолжит карьеру в «Аль-Садде»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо станет игроком катарского «Аль-Садда», сообщает журналист Жорже Никола.

Ранее появилась информация, что 27-летний бразилец в последний момент отказался от предложения «Палмейраса» и согласился на переход в один из катарских клубов. По информации источника, этим клубом является «Аль-Садд».

CNN Esportes сообщает, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. С того момента он провел за команду 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.