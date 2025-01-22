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Сегодня, 00:05

Источник: Клаудиньо продолжит карьеру в «Аль-Садде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо станет игроком катарского «Аль-Садда», сообщает журналист Жорже Никола.

Ранее появилась информация, что 27-летний бразилец в последний момент отказался от предложения «Палмейраса» и согласился на переход в один из катарских клубов. По информации источника, этим клубом является «Аль-Садд».

CNN Esportes сообщает, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. С того момента он провел за команду 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.

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Клаудиньо
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