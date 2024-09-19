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Сегодня, 20:42

Источник: Клаудиньо тренируется по индивидуальной программе перед матчем с «Факелом»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо работает отдельно от команды перед матчем 9-го тура РПЛ против «Факела», сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, 27-летний бразилец занимается в зале по индивидуальной программе. При этом не исключено, что он все же сможет помочь петербургской команде в предстоящей игре.

Матч между «Зенитом» и «Факелом» пройдет 21 сентября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел 7 матчей в чемпионате России, отметившись одной результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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