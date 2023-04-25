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Сегодня, 12:28

Источник: Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с основной «Торпедо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, оба футболиста продолжат тренировки со второй командой автозаводцев.

29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. 30-летний Нетфуллин в 27 играх нынешнего сезона забил один мяч.

«Торпедо» в 24-м туре РПЛ проиграло «Химкам» со счетом 2:4. Команда занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место с 13 очками.

Футболисты &laquo;Химок&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Торпедо&raquo;. Безумная битва за выживание в РПЛ! «Химки» нокаутировали «Торпедо» и близки к спасению
Источник: Чемпионат
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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